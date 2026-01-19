Alla vigilia di Inter-Arsenal, Gabriel Jesus ha presentato in conferenza stampa la super sfida di Champions League in programma domani sera a San Siro.

"Sono felice e ringrazio Dio tutti giorni per essere tornato sano. Credo che stiamo costruendo qualcosa di importante. Mi sento bene per dare una mano alla squadra - esordisce -. Siamo tutti contenti, l'Arsenal lotta per tutte le competizioni e vogliamo continuare a vincere. Domani è molto tosta contro una delle migliori d'Europa. L'Inter ha grandi giocatori. Difficile dire chi sia la più forte non mi piace fare questo discorso".

Gabriel Jesus ha parlato poi di Gyokeres. Lui è un bravo ragazzo, quando ha firmato io ero in Brasile e un figlio piccolo. Abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo più o meno la stessa età. Gioco in Premier da più tempo e ci confrontiamo. Lui è un grande attaccante e ha segnato tanto. Dobbiamo tutti quanti caricarci", ha aggiunto.

"Noi crediamo alla vittoria della Champions ma manca ancora tanto. Ogni partita è una finale ed è quello che stiamo facendo", le parole del brasiliano.

Chiusura dedicata al retroscena di mercato con l'Inter. "A quel tempo ci sono state delle chiacchiere, non so come mai non si sia concretizzata. Poi ho scelto Guardiola e credo che in quel momento sia stata la scelta migliore stare con lui da giovane. Poteva insegnarmi tante cose. L'Inter aveva già preso Gabigol", ha svelato.