Uscito al 15esimo, Francesco Acerbi ha lasciato il campo durante Hellas Verona-Inter a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate già nelle prossime ore per capire l'effettiva gravità dell'infortunio. In un pomeriggio che ha preso subito una bella piega per l'Inter, notizia che non ci voleva per Inzaghi.

