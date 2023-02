"Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere". Questo l'incipit della lettera aperta inviata all'ANSA da Nicolò Zaniolo che, il giorno dopo la fine di una sessione di mercato a dir poco turbolenta a livello personale, ha voluto tendere la mano alla Roma, club con il quale sembrava aver interrotto ogni rapporto.

"Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma", ha aggiunto il trequartista.