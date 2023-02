La dirigenza del Flamengo ha deciso di infiliggere al centrocampista Arturo Vidal una multa per gli atti di indisciplina commessi la scorsa settimana, quando aveva lanciato gli scarpini contro la panchina non accettando la scelta del tecnico di non farlo entrare in campo contro il Colo Colo. Il giocatore ex Inter e Juventus, che comunque si è già scusato anche sui social, è stato dunque sanzionato in attesa di capire quando verrà rilanciato in squadra.