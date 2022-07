Esordio con la maglia del Flamengo per Arturo Vidal, entrato in campo al 32esimo del secondo tempo al posto di Rodinei sul punteggio di 1-1 contro l'Avai (match poi vinto 2-1 dal Mengão). Anche la Roja ha voluto mandare un messaggio all'ex Inter: "Buona fortuna per il tuo debutto con il Flamengo!" si legge in un tweet.