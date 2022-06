Un Nicola Ventola scatenato e con un look alquanto inedito con tanto di treccine parla ai microfoni di DAZN a margine di un appuntamento della Bobo Summer Cup di padel, ricordando tra le altre cose il suo affetto per il Bari, club nel quale è cresciuto e che ha lasciato nel 1998 per andare all'Inter: "Da bambino avevo il sogno di diventare calciatore del Bari. Ho sempre raccontato che io all'Inter non ci volevo andare quando mi hanno venduto, il Bari per me era il Bari. Ricomincerei dove la mia carriera iniziò".