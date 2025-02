Subito maglia da titolare per Ionut Radu, arrivato al Venezia a titolo definitivo dall'Inter per rimpiazzare l'infortunato Filip Stankovic. Eusebio Di Francesco lancia subito titolare il rumeno, promosso tra i pali nella sfida contro la Roma: "I nuovi ridanno un po' di vitalità, la voglia di mettersi in discussione - ha spiegato il tecnico dei lagunari a DAZN prima del match del Penzo -. Ci sono ragazzi che non conosciamo benissimo, credo debbano essere aiutati dal gruppo storico che hanno già conoscenza di quello che io chiedo alla squadra".