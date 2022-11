Ivan Ramiro Cordoba accoglie Paolo Vanoli al Venezia. L'ex difensore nerazzurro, ora dirigente nel club lagunare, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico, tra l'altro assistente di Antonio Conte ai tempi dell'Inter: "Con mister Vanoli abbiamo immediatamente trovato grande sintonia rispetto agli obiettivi che il Venezia si deve prefiggere. Sappiamo che nessuno può garantire la certezza dei risultati nel calcio, ma siamo sicuri che sarà il campo a parlare per lui. Vanoli ha lavorato con dei veri e propri maestri del calcio, che hanno posto le basi per l’esperienza che ha maturato anche da primo allenatore".