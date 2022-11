Marc Van Der Linden, grande ex giocatore dell'Anversa, si dice contrario alla decisione da parte del club di mandare Radja Nainggolan nella squadra B dopo che l'ex Inter è stato beccato a fumare sulla panchina. Parlando alla Gazette van Antwerpen, Van Der Linden ha affermato: "Sono un fan incondizionato di Radja. Troppo vecchio? Toby Alderweireld è della stessa generazione e sta bene. Non capisco perché sia stato mandato nella squadra B per aver fumato. Gente Jan Ceulemans, Eric Gerets, Frans van Rooij, Ratko Svilar, fumava una sigaretta nel gabinetto dello spogliatoio durante l'intervallo. Non vieni espulso dalla squadra A per quello. Avrebbero potuto usarlo bene nelle ultime settimane, se non altro come sostituto. Incute ancora qualcosa nell'avversario".