Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a margine dell'evento 'United for Meyer' anche di Raoul Bellanova, protagonista di un'ottima annata in granata che gli è valsa anche la convocazione per gli Europei: "Raoul è cresciuto tanto e siamo felici. All'Inter l'anno scorso ha fatto un percorso di un certo tipo, arrivando anche alla finale di Champions League. Abbiamo creduto fortemente in lui, è cresciuto anche come personalità. Ci hanno chiamato anche dall'estero, ma posso dire con grande serenità che è giusto che rimanga qui perché abbiamo ambizione di fare una squadra di un certo livello".