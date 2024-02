Nonostante la stagione complicata dell'Union Berlino, Robin Gosens si è convertito in un giocatore chiave nella squadra guidata dal tecnico Nenad Bjelica. L'ex allenatore dello Spezia ha avuto modo di elogiare il terzino arrivato in estate dall'Inter “Robin è un giocatore molto importante. Ciò si riflette anche nel fatto che è il nostro capocannoniere con sei gol. Dà sempre slancio alla partita. Siamo ovviamente felici che Robin sia con noi e stia raggiungendo tali risultati. E speriamo di averlo qui per molto tempo", ha affermato ieri dopo la sfida pareggiata contro l'Heidenheim.