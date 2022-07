Ora è ufficiale: Giovanni Gardini è il nuovo direttore generale del Palermo. "E' una sfida che affronterò con orgoglio ed entusiasmo - ha dichiarato l'ex Chief Football Operations Officer dell'Inter dopo la nomina -. Sono grato al CFG (City Football Group, ndr) per aver riposto su di me la fiducia del gruppo e al presidente Mirri per avermi accolto nella famiglia rosanero. Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi. Sono pronto a investire tutto il mio bagaglio di esperienza e relazioni per dare il mio contributo al Palermo, sicuro di poter condividere questo percorso con una squadra di persone competenti e appassionate".