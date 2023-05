A due anni di distanza dalle dimissioni rassegnate come CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge fa ritorno nel club della sua vita, con un ruolo diverso: oggi, infatti, l'assemblea generale annuale lo ha nominato come nuovo membro del consiglio di sorveglianza. "Siamo felici di avere Karl-Heinz Rummenigge come membro del nostro Consiglio di Sorveglianza. È una delle grandi personalità della storia del nostro club, tutti conoscono i suoi meriti. La sua esperienza, la sua competenza e la sua esperienza internazionale ci aiuteranno enormemente affinché l'FC Bayern possa continuare ad avere successo in futuro", ha commentato Herbert Hainer, presidente dei bavaresi.

"Vorrei ringraziare il consiglio di sorveglianza per la fiducia e non vedo l'ora di sostenere l'FC Bayern in questo organo in futuro. Sono stato molto fortunato e onorato di celebrare tanti successi con questo club, quindi sono felice di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione", ha aggiunto Kalle, fresco di nomina.