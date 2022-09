L'ex giocatore dell'Inter Andrea Poli è un nuovo giocatore del Modena F.C. A renderlo noto è la società gialloblu che ufficializza il nuovo ingaggio. Il centrocampista ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2023. "Ho visto tutte le partite del Modena. Conoscevo già la famiglia Rivetti, ho conosciuto il direttore Vaira, ne stavamo già parlando" ha detto durante la conferenza stampa di presentazione dove si è detto pronto a "dare un contributo alla squadra, che può essere definita in crisi se guardiamo la classifica, ma che ha sempre fatto la prestazione, in tutte le gare che ho visto. Il gruppo c’è e presto voglio dare tutto me stesso per il Modena: io il calcio l’ho sempre vissuto così, sin da bambino. Adesso ci aggiungo l’esperienza, che metto a disposizione dei compagni più giovani".