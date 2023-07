Un altro ex nerazzurro sta per trasferirsi nel ricco campionato arabo. Si tratta di Lisandro Lopez, visto per pochi mesi in nerazzurro nel 2018 e protagonista con una sola presenza all'Inter. Il difensore, nell'ultima stagione in Messico al Club Tijuana, ha firmato un contratto di un anno con l'Al-Khaaleej.