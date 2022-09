Nuova avventura professionale per l'ex Inter Adem Ljajic che raggiunge un altro ex interista. Il serbo approda infatti al Fatih Karagümrük, club allenato da Andrea Pirlo. Dopo l'addio al Besiktas, resta dunque in Turchia e si aggregherà alla squadra di Pirlo a gennaio. A renderlo noto è lo stesso Fatih Karagümrük che tramite i social annuncia: "È stato raggiunto un accordo di 1,5 anni con il centrocampista 30enne Adem Ljajic, accordo in vigore dalla prossima finestra di mercato".