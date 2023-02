Intervistato da Sky Sport al termine del match vinto oggi per 2-0 contro il Chelsea, il vice allenatore del Tottenham Cristian Stellini esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato aggiornando anche sulle condizioni di salute di Antonio Conte, ai box dopo l'intervento chirurgico alla colecisti: "Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa.