Intervenuto in conferenza stampa, il neo allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha speso parole importanti per l'ex nerazzurro Ivan Perisic, assicurando come sia centrale nel suo progetto: "Sta giocando e lo sta facendo molto bene, ha un grande futuro con me e con il club - ha assicurato -. Ho seguito la sua carriera, è un assoluto professionista, si prende molta cura di sé e ha disputato un'ottima pre-season", ha assicurato.