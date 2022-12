Come immagina la ripresa del campionato dopo il Mondiale? "Credo che il campionato sarà fortemente condizionato da questa sosta e dalle condizioni dei giocatori che hanno partecipato al Mondiale. Una cosa del genere non è mai accaduta. Sarà fondamentale ripartire bene, come se fosse una seconda mini stagione".

"Una grande esperienza, ho visto e commentato tante partite, visto tantissimi giocatori. Bello, bellissimo. Rimarrà per sempre nei miei ricordi più belli". Terminata l'avventura in Qatar, Andrea Stramaccioni sintetizza con queste parole l'esperienza da telecronista al Mondiale per la Rai. L'ex allenatore dell'Inter, intervistato da TMW , parla poi brevemente anche del campionato al rientro in ripresa dopo la sosta.

Il Napoli reggerà?

"Ha tutte le carte in regola per farlo. Non era lì davanti per fortuna o episodi ma lo era con la forza delle idee, del gioco, del gruppo e della leadership del suo allenatore".

E lei? La sua prossima avventura?

"Sono state due stagioni intense in Qatar, molto positive calcisticamente per me coronate poi da questo incredibile Mondiale vissuto in prima linea.Ho ricevuto qualche proposta ancora dall’estero ma non ho assolutamente fretta, voglio tornare a fare un Natale a casa con i miei parenti ed amici e poi con calma valuteremo tutto".