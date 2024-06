L'idea di Luciano Spalletti di convocare a Coverciano i 'Fantastici cinque', ovvero cinque dei grandi numeri dieci della Nazionale italiana (Rivera, Baggio, Totti, Antognoni e Del Piero), è stata una "mossa importante per fare capire che il talento da solo non basta". Lo ha detto Beppe Bergomi, durante 'Calciomercato l'Originale', ricordando un precedente: "Spalletti lo fece anche all'Inter chiamando 6-7 ex. Ci fece fare anche un allenamento e poi parlammo al gruppo", le parole dello Zio.