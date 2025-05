La finale di Champions League che vedrà contro Paris Saint-Germain e Inter entra nella storia ancor prima di andare in scena. Come rivela in esclusiva Sportitalia, è stato infatti stabilito il record di richieste per i biglietti dell'ultimo atto delle prestigiosa competizione europea che si giocherà a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Mai come quest'anno erano state ricevute così tante richieste per i tagliandi di una finale di Champions League, informa l'emittente televisiva. Ad incidere, ovviamente, la grande e abituale partecipazione della fanbase nerazzurra ma anche quella dei parigini, che nella scorsa finale raggiunta nel 2020 non aveva potuto seguire la propria squada sul posto a causa della chiusura degli stadi dovuta alla pandemia. Di grande importanza pure le questioni logistiche legate alla mobilità, con Monaco che rappresenta una meta facilmente raggiungibile anche in auto sia da Parigi che da Milano.

