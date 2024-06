In vista della sfida di domani sera tra Vicenza e Avellino, valida per la semifinale playoff di Serie C, Stefano Schwoch esalta il tecnico dei biancorossi Stefano Vecchi a TMW Radio, commentando il suo lavoro anche all'Inter: "Vecchi ha portato mentalità, lui ha già vinto campionati e tornei importanti anche con l’Inter. Ha una scuola alle spalle dove impari molto come quella nerazzurri, ha vinto alla Feralpisalò e ha portato la mentalità di un allenatore vincente. La squadra è cambiata per atteggiamento, è diventata più aggressiva e compatta, a gennaio si è fatta un po’ di pulizia anche nello spogliatoio".