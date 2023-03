Dalle 'notti magiche' di Italia 90 fino a... Pechino Express: Salvatore Schillaci, ex attaccante di Messina, Juventus e Inter, sarà infatti uno dei protagonisti della nuova edizione dello show di Sky. Nel frattempo, Totò parla per SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la sua carriera ma dedicando una battuta anche al calcio di oggi: "Se seguo la Serie A? Molte partite mi annoiano, mi addormento davanti alla tv. Troppa tattica, si gioca più all’indietro che in avanti. Toccano la palla più i portieri degli attaccanti. Mi piace invece il calcio inglese: aperto, veloce, coraggioso. Anche sotto 3-0, nessuno si arrende”.