In questa finestra internazionale di novembre, Salvatore Esposito , fratello maggiore degli interisti Sebastiano e Francesco Pio, è a disposizione di Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, dopo aver fatto il suo esordio in Nazionale maggiore l'11 giugno scorso, in Inghilterra: "Qui siamo tutti allo stesso livello, non conta aver fatto parte o meno della Nazionale maggiore - le parole del capitano della Spal a FIGC.it -. Condividiamo esperienze in questo gruppo bellissimo, dove c'è allegria e dove c'è anche la consapevolezza delle nostre forze che aumenta con il passare del tempo".

Nonostante sia un classe 2000, Esposito è già al quinto anno da professionista dopo aver fatto la trafila nella cantera interista: "Fare questo tipo di percorso mi ha formato come ragazzo e come giocatore - ha spiegato -. Quando inizi in una piazza come Ravenna, in Serie C, provenendo dal settore giovanile dell'Inter dove hai tutti i comfort, inizi a capire come va la vita. Un'esperienza che consiglio a chi è tuttora in Primavera, facendo comunque i complimenti a chi riesce a uscire da questa categoria e trovarsi subito bene in Serie A o in Serie B".