Nuova avventura in vista per Walter Sabatini. Come comunicato dall'ex dirigente di Inter, Roma e Bologna, il ds ha fondato la Walter Sabatini Consulting Team, dove sarà a capo di un gruppo di professionisti offrendo servizi di consulenza sportiva per i club di tutto il mondo. "Adesso è il tempo di cambiare, perché il calcio sta cambiando e anche io ho bisogno di farlo - le parole di Sabatini -. Continuerò a lavorare nel calcio, a cui ho dato la mia vita, ma lo farò da consulente, disponibile per i club che ne potrebbero aver bisogno".

Prosegue Sabatini: "Proprio adesso sto reclutando dei professionisti che hanno i requisiti per entrare nel mio gruppo di lavoro. L'obiettivo è di cercare e trovare giocatori forti in tutto il mondo che possano essere acquistati alle migliori condizioni". Infine scherza: "Scusate per il mio inglese poco elegante".