L'ex giocatore del Paris Saint-Germain Jerome Rothen si è nuovamente scagliato contro Mauro Icardi. Dai microfoni di RMC Sports, Rothen ha sbeffeggiato l'attaccante argentino: "Bisogna essere dei polli per comprarlo. Icardi è stato preso per 50 milioni di euro più bonus e ha uno stipendio di oltre un milione al mese, quindi potete immaginare quanto costerà per il suo prossimo club? Anche preso a zero euro, lasciandogli immutato lo stipendio, non sono sicuro che troverà una squadra. Non sono sicuro che possa esserci un pollo così".