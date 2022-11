"Il GUP di Cagliari – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della società petrolifera di proprietà della famiglia Moratti – ha così accolto in maniera integrale le richieste delle difese e ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti della Società e di tutti i dirigenti indagati perché il fatto non sussiste. Saras esprime soddisfazione per l’esito del procedimento".