Francesco Repice, radiocronista della RAI, ha parlato a TvPlay, soffermandosi sull'ex Inter Motta e non solo: "I tifosi immaginano sempre il meglio per la loro squadra. Se penso ad una certezza, penso ad Antonio Conte. E’ un grande allenatore, Napoli è la piazza sua, è una grande panchina. A Napoli si divertiranno tantissimo, ne sono sicuro. Ho questa curiosità su Thiago Motta alla Juventus. Ho avuto modo di conoscerlo all’Inter e quando è stato in Nazionale. È un personaggio incredibile. Uno dei più grandi conoscitori di questo gioco. E poi attenzione ad Alberto Gilardino”.