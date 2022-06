Nuova esperienza professionale per Andrea Ranocchia. Dopo essersi separato dall'Inter, il difensore riparte dal Monza ed esprime tutta la sua soddisfazione sui social: "Sono molto contento di aver firmato per il Monza - scrive l'ex nerazzurro -. Ringrazio la società per la fiducia, cercherò in tutti i modi di ripagarla. Pronto per questa nuova avventura!"