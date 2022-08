Lorenzo Gavioli, nuovo centrocampista della Pro Patria, si presenta ai nuovi tifosi: "Sicuramente fare un percorso in una squadra come l'Inter a livello giovanile ti forma e la Nazionale ti dà una grossa mano per improntarsi verso un calcio più europeo. Dalla C alla B la difficoltà maggiore è l'intensità e l'esperienza, la C è più maschia e si gioca molto di più di gruppo. Io cercherò di portare freschezza, dando una mano ai più vecchi. Io sono una mezz'ala di inserimento e di corsa, ma che abbina anche buona qualità. Di solito quando incontravo la Pro Patria è sempre stata ostica, è famosa per la sua difesa, perché non prendeva quasi mai gol ed era per questo temibile".