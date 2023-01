Brutto episodio di cronaca che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma, intorno all’una e mezza di questa notte, ha chiesto l'intervento della Polizia per la presenza di tifosi radunatisi davanti alla sua villa di Casal Palocco, che stavano lanciando insulti nei suoi confronti. Secondo il Corriere dello Sport, già in giornata Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano e gli si avvicinavano per rivolgergli degli improperi, portandolo così a chiudersi in casa. Adesso, una pattuglia delle forze dell'ordine presidia costantemente il circondario.