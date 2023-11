"Un percorso straordinario che è iniziato dal settore giovanile ed è terminato con le 392 presenze collezionate con la prima squadra". È questo l'incipit del comunicato dedicato dall'Inter a Lele Oriali, oggi festeggiato in casa nerazzurra per il suo 71esimo compleanno.

"La storia di Gabriele Oriali in maglia nerazzurra è stata intensa di emozioni - prosegue Inter.it -. Dal 1970 al 1983 l'ex centrocampista è stato uno dei protagonisti dell'Inter con cui ha realizzato 43 reti, risultando determinante per la vittoria di 2 Scudetti e 2 Coppe Italia. Nell'estate del 1982 ha preso parte alla cavalcata trionfale della Nazionale Italiana ai mondiali di Spagna. Dopo il ritiro dal calcio giocato ha legato ancora una volta il suo nome a quello dell'Inter, entrando in due momenti diversi a far parte dello staff dirigenziale, accompagnando ancora tanti successi nerazzurri. Oggi “Lele” Oriali compie 71 anni e riceve gli auguri da parte di tutto il mondo interista".