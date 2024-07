Intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in amichevole contro il Glasgow Rangers, l'ex portiere dell'Inter André Onana, ora al Manchester United, parla così della stagione che verrà dopo che quella passata - che ha segnato il suo passaggio dai nerazzurri ai Red Devils - gli ha riservato non poche delusioni sia a livello individuale che di squadra: "È grandioso essere il capitano dello United - ha detto dopo aver indossato la fascia oggi -. È bello anche scendere in campo con giocatori più giovani perché qualche anno fa siamo stati al loro posto. Cercheremo di aiutarli come hanno fatto altri più esperti con noi".

Il camerunese ha poi aggiunto: "Sono molto emozionato per la stagione che verrà - ha assicurato -. Sarà complicato, ma ci stiamo preparando, sarà bello. Combatteremo per tutta la stagione. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso, è stata una stagione difficile per tutti. Credo che quest'anno arriveranno cose belle", ha concluso.