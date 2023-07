Come all'Inter così allo United. André Onana ha scelto di indossare, ancora una volta, il numero 24. Esattamente come nella scorsa stagione, quella che ha fatto innamorare milioni di interisti, il camerunese non indosserà il 'canonico' numero da portiere ma il suo 'due aprile' da portare sulle spalle. "Ventiquattro perché sono nato il 2 di aprile" aveva spiegato in una delle prime interviste dopo l'arrivo a Milano, lo scorso anno. Anche allo United dunque "la nuova recluta indosserà il 24" ufficializza il club inglese.