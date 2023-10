Non c'è pace per André Onana, la cui avventura al Manchester United non decolla. Anche oggi contro il Brentford il camerunese non è parso impeccabile, lisciando clamorosamente un pallone ciabattato da Jansen. I Red Devils sono poi riusciti a rimontare, battendo 2-1 nel fianle grazie a una doppietta di McTominay. E a fine gara l'ex Inter si è fatto tutto il campo di corsa per abbracciare il compagno, che con le sue reti gli ha evitato forse un'altra settimana difficile.

Onana and McTominay embracing after Onana ran the full length of the pitch to celebrate his winner ❤️ pic.twitter.com/teW2j4wmHG — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2023