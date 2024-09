Debutto europeo non molto fortunato per Lorenzo Pirola con la maglia dell'Olympiacos. Il difensore di scuola Inter, approdato in estate al Pireo, è stato infatti schierato dal primo minuto nel match di Europa League contro l'Olympique Lione ma è uscito dopo aver rimediato un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio.

Le primissime notizie provenienti dalla Grecia parlavano di contusione, ma in realtà il 22enne ha solo accusato dei crampi: scongiurato quindi il rischio di un periodo di stop forzato per lui.