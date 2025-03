Adrian Mutu, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni del Telegraph della sua parentesi negativa al Chelsea. “Assumere droga durante la mia esperienza al Chelsea è stata la decisione peggiore della mia vita - le sue parole -. Per diverse stagioni sono stato tra i giocatori più forti al mondo, avrei potuto vincere il Pallone d’Oro se le cose fossero andate diversamente. Ma alcune scelte negative me l'hanno impedito”.

Mutu è stato trovato positivo alla cocaina nell’ottobre del 2004 e venne squalificato per 7 mesi. “Sono passati 23 anni da questa storia e hanno scritto tante bugie su di me - ha poi aggiunto l'attuale allenatore del Preolul Ploiesti -. La politica del Chelsea era di zero tolleranza, ma era giusto così. Ho fatto un errore e ho pagato, ma sono tornato più forte e più saggio. Adesso sono un uomo adulto con una bella famiglia e una promettente carriera da allenatore".