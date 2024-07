Samuele Mulattieri ha rimpianti per non aver sfondato nell'Inter? Stuzzicato da Tuttosport, l'ex canterano nerazzurro e attuale attaccante del Sassuolo spende parole al miele per il suo vecchio club: "Mi sono trovato benissimo e anche solo essermi allenato con la prima squadra è stato un privilegio, che mi ha fatto crescere tanto".

È vero che suonava il piano con De Vrij?

"Qualche suonatina l’abbiamo fatta, ma ci sono anche altri calciatori che lo suonano. Non siamo mica gli unici nel nostro mondo, cosa credete? Sono autodidatta, ho iniziato quando c’era il Covid ed eravamo chiusi in casa senza nemmeno poter fare allenamento. Ero in Olanda, ho imparato anche l’inglese e a farmi da mangiare. Cerco di sfruttare ogni momento buono che la vita ci riserva per provare a migliorare".