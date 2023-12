Non si è fatta attendere la risposta della Procura FIGC dopo le pesanti parole usate quest'oggi da José Mourinho, allenatore della Roma, nei confronti dell'arbitro Matteo Marcenaro nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Sassuolo. La Procura federale che ha deciso di aprire un fascicolo sulle parole del tecnico portoghese, giudicate lesive della professionalità del direttore di gara genovese, accusato dallo Special One di non avere la stabilità emozionale per partite di questo livello".