Nel concitato finale di Juventus-Bologna, Gary Medel ha rimediato una doppia ammonizione nel giro di pochi secondi per aver protestato in maniera plateale di fronte all'arbitro Juan Luca Sacchi; un'espulsione che potrebbe anche costargli il recupero di mercoledì 27 contro l'Inter. Nel dopopartita, l'assistente di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, difende in conferenza stampa il calciatore cileno: "Gary ha giurato di non aver offeso l’arbitro. Ha avuto una reazione forte ma da un punto di vista gestuale, non ci sono state parole fuori posto. A mio avviso si poteva soprassedere in quel momento, andiamo avanti. Cosa aveva capito Medel? Nel contenuto non saprei dire, quello che so è che non ha mancato di rispetto all’arbitro. Dispiace per questo motivo”.