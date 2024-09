Gianfranco Matteoli, ex calciatore di Cagliari e Inter, parlando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha espresso una certezza su Romelu Lukaku: “Se il Napoli ripete il campionato scorso sarebbe un fallimento, la squadra è di buon livello e la botta dell’anno scorso s’è sentita. Lukaku è un giocatore importante perchè l’allenatore è Antonio Conte, non a caso l’anno scorso il belga non ha fatto un campionato eccezionale. Sono certo che Lukaku tornerà quello dei tempi dell’Inter con Conte in panchina".