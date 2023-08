Dopo il lungo messaggio di addio all'Inter e l'ufficialità di qualche ora fa, Gloria Marinelli si presenta ai suoi nuovi tifosi. La nuova attaccante del Milan Femminile, arrivata dall'altra sponda del Naviglio, nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club rossonero ha parlato anche di questo passaggio da una milanese all'altra: "Potete immaginare quanto sia stato difficile fare una scelta del genere. Ma in realtà appena sono entrata (a Casa Milan, ndr) mi sono emozionata: è stato bello e stimolante.

Penso sia il calcio, a volte si ha bisogno di cambiare ambiente, di stimoli e motivazioni. Questa per me è un'ottima piazza e spero di riuscire a portare in alto questa maglia".