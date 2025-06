Oggi, nella mattinata di Los Angeles, è arrivato subito il primo verdetto: Marcus Thuram sta continuando a lavorare a parte per l'affaticamento ai flessori e quindi non c'è nessun margine per una sua presenza in panchina nella sfida di sabato tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. "Lo staff medico - aggiunge la rosea - lo ha rivalutato oggi approfonditamente e verificherà eventuali miglioramenti giorno dopo giorno, senza minimamente forzare per evitare qualsiasi rischio".

Buone notizie invece per Francesco Pio Esposito: il baby bomber si è allenato con il gruppo e ha ottime chance di partire dall'inizio nel prossimo appuntamento negli Stati Uniti. Lavoro differenziato anche per Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Bisseck e Zielinski. I primi tre stanno aumentando i carichi e dovrebbero tornare col River Plate, mentre il tedesco e il polacco tornerebbero solo in caso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

