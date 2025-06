Sebastiano e Francesco Pio Esposito sono le prime alternative dell'Inter a Lautaro Martinez e Marcus Thuram al Mondiale per Club. I due fratelli, tornati alla base al termine dei prestiti con Empoli e Spezia, si giocano ora una maglia da titolare al fianco del Toro nella seconda giornata contro l'Urawa Red Diamonds, complice l'affaticamento che ha colpito Tikus e l'indisponibilità di Mehdi Taremi, bloccato in Iran per motivi extra-calcistici.

Il problema che ha colpito Thuram, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, apre ora al 'derby' tra fratelli per un posto in campo dal 1' nel match di sabato sera, anche se "i rispettivi futuri sembrino agli antipodi: Sebastiano potrebbe essere presto utilizzato come pedina di scambio con il Parma per abbassare il prezzo di Bonny, Francesco Pio è ambitissimo da vari club di Serie A e pure all'estero, ma l'Inter - se lo farà - lo cederà solo mantenendo il pieno controllo sul suo cartellino. La certezza, però, è un'altra: la stagione trascorsa in prestito lontano da Milano ha fatto bene ad entrambi", chiosa la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!