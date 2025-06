La stagione chiusa con “zero titoli” e la manita subita in finale di Champions League, il cambio tecnico e l'avvio non entusiasmante nel Mondiale per Club. L'ultimo mese dell'Inter non è stato di certo all'altezza dei precedenti e il nuovo allenatore, Christian Chivu chiede aiuto al mercato per rinforzare la squadra.

Sempre calda, come riporta Agipronews, la pista Rasmus Hojlund, con il ritorno in Italia - entro il 1° settembre - dell'ex Atalanta visto a 2 su Snai, seguito da Santiago Castro del Bologna, a 2,50 su Sisal. Stessa quota di un fantasista come Nico Paz, tipologia di giocatore assente nella rosa dell'Inter, mentre si sale a 3 per il mediano del Parma Adrian Bernabè, apprezzato da Chivu negli ultimi mesi sulla panchina del Parma.