Intervenuto a margine del consiglio federale di oggi, che ha ufficializzato l’esclusione della SPAL dalla Serie C, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato anche dell'ingresso dell'Inter U23 nel prossimo campionato di Serie C: "Non ci sono stati ricorsi. Abbiamo preso atto dell’esclusione della Spal e della Lucchese per sopravvenuta impossibilità a continuare l’attività sportiva. Avremo così la quarta seconda squadra del campionato professionistico di C. So che c’è l’interesse dell’Inter, nessun’altra manifestazione di interesse è arrivata ad oggi”.