Di nuovo in Italia dopo un giro lungo quattro anni, Rey Manaj , attaccante dello Spezia , non ha nascosto il suo desiderio di tornare a vestire la maglia dell'Inter che ha indossato solo quattro volte a inizio carriera: "Ringrazio Mancini per l'opportunità che mi ha dato di debuttare contro l'Atalanta giocare qualche partita, adesso sarebbe un sogno tornare all'Inter"", ha detto l'albanese a Calciomercato.com.

A proposito del Mancio, l'ex Barcellona ha spiegato che tipo di allenatore è per lui: "Ha fatto la storia vincendo molto, riusciva sempre a tirare fuori qualcosa in più dai giocatori, e anche tatticamente era molto preparato. In quel periodo mi ha aiutato a gestire diverse situazioni. Verso la fine del campionato, per esempio, eravamo tutti rilassati e poco concentrati, un giorno mi ha mandato negli spogliatoi perché non mi stavo allenando bene. Lì per lì ero molto arrabbiato, poi ho capito che l'aveva fatto per il mio bene e ho imparato la lezione".

Manaj, infine, racconta che la storia sportiva con i nerazzurri è finita senza troppi rimpianti: "Se mi aspettavo di più dal club? Direi di no, perché quando arrivi in una big a 17 anni è difficile conquistarsi spazio. Forse sono stato io a non soddisfare le loro aspettative, ma personalmente non sono rimasto deluso".