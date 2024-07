Mattia Zanotti dovrà pazientare ancora un po' prima di avere la chance di giocare titolare in gare ufficiali con il Lugano, club nel quale si è trasferito a titolo definitivo da pochi giorni. A farlo intendere è Mattia Croci-Torti, tecnico degli svizzeri, nella conferenza stampa organizzata alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Grasshoppers: "La la situazione di Mattia è più delicata, il ragazzo sta già bene però non possiamo forzarlo visto che ha fatto solo sei giorni di allenamento e ha disputato un’unica amichevole - le sue parole -. Ci vorrà un piccolo periodo di adattamento, ma sono sicuro che nel corso delle settimane riuscirà ad avere nelle gambe i minuti per giocare dall’inizio. Comunque domani sarà già a disposizione, pronto a dare una mano ai compagni in caso di necessità, non dimentichiamoci che Zach, che contro il GC occuperà proprio il ruolo di terzino destro, non gioca da ottobre e dunque, nonostante le amichevoli di queste settimane, ha bisogno di ritrovare ritmo e sensazioni".