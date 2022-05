Giornata di compleanni in casa Inter, dove oggi festeggia 44 un vincente ex come Lucio. "Arrivato all'Inter nell'estate del 2009, alla sua prima stagione ha vinto il Triplete - ricorda il club meneghino -. Con la maglia nerazzurra in tre stagioni ha collezionato 136 presenze e segnato 5 gol conquistando anche una Supercoppa italiana, il Mondiale per Club e una seconda Coppa Italia. Oggi Lucio da Silva Ferreira compie 44 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano".