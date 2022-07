Marko Livaja ha rinnovato il proprio contratto con l'Hajduk Spalato fino al 2027. "Sono orgoglioso di far parte del club che amo per altri cinque anni - ha detto in conferenza stampa l'ex attaccante dell'Inter -. Rimarrò qui finché sarà un bene per me e la mia famiglia. Abbiamo margini di miglioramento e spero che faremo un ulteriore passo avanti sia in Europa che nel campionato. È bello essere a casa, non ho pensato alle offerte. Finché questo club avrà bisogno di me, io ci sarò".